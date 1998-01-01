Актер Семчев предложил зашить рот людям с лишним весом

Известный комедийный актер Александр Семчев рассказал о своей многолетней борьбе с лишним весом, которая отразилась на его внешнем виде. Он заявил, что принимал различные таблетки, сидел на диетах и даже обращался к психотерапевту. В итоге он занялся собственной мотивацией и скинул 40 килограмм всего за несколько месяцев.

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Семчев отметил, что в России миллионы людей с избыточной массой тела. Он порекомендовал им зашить рот, если они не могут бороться с соблазнами. Сайт Teleprogramma.pro сообщает, что сам актер придерживается здорового питания: не ест сладкое, мучное и жареное.

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