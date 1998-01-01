Видео: Обрушился навес над лестницей у института Гидропроект в Москве

Навес над центральным входом в институт Гидропроект на Волоколамском шоссе в Москве обрушился под тяжестью снега в ночь на пятницу, 1 февраля. На опубликованных Пятым каналом кадрах видно, как конструкция буквально сложилась, не выдержав веса скопившихся снежных масс. По счастливой случайности никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Как удалось узнать Пятому каналу, еще 31 января с навеса собирались убрать снег, но заметили, что конструкция не устойчивая, поэтому было принято решение заранее огородить опасный участок. Сейчас идет разбор завалов. На это, по предварительным расчетам уйдет от трех до четырех дней.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что крыши сразу двух домов обрушились под тяжестью снега в Волгоградской области.