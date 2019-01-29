Крыши сразу двух домов обрушились под тяжестью снега в Волгоградской области

Крыши двух жилых домов обрушились под тяжестью снега в поселке Мичуринский Камышинского района Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сельского поселения.

В общей сложности в двухэтажном и трехэтажном домах, пострадавших в результате ЧП, проживают более 50 человек. Эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас ремонтные бригады занимаются восстановительными работами.

— Шифер не выдержал тяжести снега — последние несколько дней он шел, не переставая , — сказал в разговоре с агентством представитель администрации.

Это уже не первый случай в России за последние сутки. Так, накануне ночью под тяжестью снега рухнула крыша и часть жилого дома в Тамбове. Чудом никто не пострадал.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Россию обрушились обильные снегопады, которые буквально ежечасно приводят к ЧП.