Минэкономразвития предложило составлять рейтинг эффективности губернаторов

Минэкономразвития предложило оценивать деятельность региональных властей по платежам за коммунальные услуги. В частности, работа губернаторов будет признана успешной если местные бюджетные организации вовремя будут оплачивать энергоресурсы.

Проблема эта сегодня существует в подавляющем большинстве регионов. Так, по данным за ноябрь прошлого года общий долг организаций за ЖКХ составлял фантастическую сумму — почти полтора триллиона рублей. Законопроект уже направлен в правительство, и будет рассмотрен в ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жители России смогут узнать свой кредитный рейтинг.