Жители России смогут узнать свой кредитный рейтинг

С 31 января россияне смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. В нем учитываются просрочки платежей, степень долговой нагрузки и возраст кредитной истории. Из этих данных высчитывается определенное количество баллов, которые и определяют уровень надежности заемщика. Выдавать такой документ будет бюро кредитных историй.

Помимо него граждане нашей страны смогут дважды получить бесплатно кредитный отчет — как в бумажной, так и в электронной форме. Запросить его можно, например, в личных кабинетах банков. Отмечу, что по данным экспертов, высокий кредитный рейтинг сейчас имеет подавляющее большинство россиян — около 80%. Низкий — всего 13%.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что россияне набрали кредиты на рекордную сумму.