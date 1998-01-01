«Гордость» американских ВВС истребители F-35 спишут в ближайшие годы

«Молния» оказалась слабой. Гордость военной авиации США — новейшие истребители-невидимки F-35 — могут начать списывать уже через семь лет. Об этом сообщает американская пресса.

Оказывается, самолеты слишком быстро ломаются. Вместо положенных восьми тысяч часов в небе, они смогут протянуть в четыре раза меньше.

Для Пентагона это может стать серьезной проблемой: как финансовой, так и имиджевой. В 2019 году начнется серийное производство истребителей. Стоимость одной модели — порядка 100 миллионов долларов. К тому же, за этими самолетами уже тянется целый шлейф неудач: например, они быстро ржавеют.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что F-35 может стать рассорить США и Великобританию.