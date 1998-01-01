Составлен список самых ожидаемых боевиков 2019 года

Названы самые ожидаемые боевики 2019 года. Список премьер составили сотрудники портала Collider. Для удобства редакция издания составила перечень, опираясь на даты выхода картин на экраны.

Февраль подарит любителям боевиков сразу две крупные премьеры: в феврале увидят свет «Снегоуборщик» от Ханса Петтера Муланда и «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса. Вторая лента основана на сюжете японской манги.

Весной тоже будет на что посмотреть: за этот сезон в свет выйдут семь новых картин. При этом большая часть из них будет посвящена супергероям — «Мстители: Финал», «Шазам!», «Хеллбой» и «Капитан Марвел». Также на весну назначена премьера «Тройной границы» Джея Си Чендора, «Джон Уик — 3» и «Годзилла — 2: Король монстров» от Майкла Догерти.

Лето хоть и уступает по количеству новых фильмов, но нисколько не отстает по их ожидаемости. В самый жаркий сезон года зритель увидит новые части «Людей Икс» и «Людей в черном», новую версию истории о Спайдермене «Человек-паук: Вдали от дома» и «Хоббс и Шоу» Девида Литча.

Осенние месяцы тоже готовят продолжения культовых киносаг — свет увидят новые «Ангелы Чарли» и работа Тима Миллера «Терминатор: Перезагрузка».

Конец 2019 года продолжит традицию предыдущих месяцев и порадует зрителей продолжениями нескольких культовых картин. Так, в декабре в кинотеатрах покажут «Джуманджи — 2» и девятый эпизод «Звездных войн». Кроме того, составители списка самых ожидаемых боевиков 2019 внесли в него и ленту «6 Underground» режиссера Майкла Бэя, дата релиза которого пока даже не назначена.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что названа точная дата выхода третьей части «Охотников за привидениями».