Молоко против проклятия: почему черная кошка стала символом Хэллоуина

Черные кошки стали символом Хэллоуина благодаря европейскому фольклору

Черная кошка стала символом Хэллоуина благодаря фольклорной связи с ведьмами и представлениям о сверхъестественном. Об этом рассказала профессор истории христианства Дейтонского университета Меган Хеннинг, передает Yahoo.

Репутация животного менялась в зависимости от эпохи и культуры. Черных кошек считали не только предвестниками несчастий, но и добрыми покровителями дома.

Когда кошка приносила удачу

В Древнем Египте кошки почитались как священные животные. Богиню Бастет изображали в кошачьем облике и связывали с защитой жилища от злых сил.

Благоприятные приметы сохранились и в европейском фольклоре. В валлийских и шотландских поверьях появление черной кошки у двери могло сулить здоровье и процветание.

«Все зависит от того, в какой культуре вы живете», — отметила Хеннинг.

Как возникла связь с колдовством

В европейских легендах кошки постепенно стали спутниками ведьм. Им приписывали роль помощников и посланников, а самих колдуний считали способными принимать кошачий облик.

Среди подобных существ — Кэт-Сит, большая черная кошка с белым пятном на груди из кельтского фольклора. Согласно поверью, оставленное для нее блюдце молока приносило удачу на Самайн — древний кельтский праздник, который знаменовал окончание сбора урожая и переход к «темной» половине года, отмечался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Отказ в угощении, напротив, грозил проклятием. Это именно легенда, а не описание реальных свойств животных.

Хеннинг также связывает образ независимой кошки с отношением к женщинам, которых обвиняли в колдовстве. По ее мнению, самостоятельность и нежелание подчиняться могли становиться поводом для подозрений.

Почему кошка оказалась рядом с тыквой и ведьмой

В традициях Самайна и кануна Дня всех святых существовали представления об особой близости мира живых и потустороннего. По объяснению Хеннинг, смешение праздничных обычаев помогло объединить образы духов, ведьм и их животных-спутников.

С этим же кругом поверий связывают страх перед черной кошкой, перебежавшей дорогу: люди могли опасаться встречи с ведьмой в другом облике.

Однако оснований считать черный окрас источником несчастий нет. Противоположные приметы в разных культурах показывают, насколько репутация животного зависит от человеческих представлений.

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