Нулевые возвращаются: россияне тоскуют по прошлому

|
Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Волна ностальгии захватила не только только взрослых, но и их детей.

Россияне скучают по 2000-м

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волна ностальгии по нулевым захватила и зумеров с миллениалами

Россияне стали заметно чаще испытывать ностальгию по 2000-м. Об этом сообщила Газета.ру.

Свежее исследование выявило: почти каждый второй россиянин (43%) включает фильмы и сериалы 2000-х в свои любимые. Ностальгия по музыке нулевых знакома 21% участников опроса, а по эстетике Y2K (расшифровывается как Year 2000 (Y — year, «год», K — kilo, «тысяча», визуальное и художественное направление, вдохновленное эстетикой нулевых — прим. ред.) в одежде и интерьере — 19%.

«Волна ностальгии захватила не только россиян в возрасте 40 лет и старше, для которых культура нулевых навевает приятные воспоминания о юности, но и их детей — зумеров и миллениалов, которые испытывают парадоксальную ностальгию по «чужому прошлому», — отметил представитель компании, проводившей исследование.

Интерес россиян к эстетике нулевых подогревает и TikTok: хештег Y2K собрал десять миллиардов просмотров. Пользователи смотрят видео с разборами модных образов того времени, изучают, что носили Пэрис Хилтон и Кристина Агилера 20 лет назад, и узнают, как оформить комнату в Y2K-стиле — по мотивам эпохи Бритни Спирс.

Минималистичные интерьеры, как выяснилось, наводят тоску почти на каждого второго россиянина. А вот эстетика двухтысячных помогает добавить помещению красок и хоть на минуту перенестись туда, где жизнь кипела яркими эмоциями. Любимыми элементами интерьера 2000-х респонденты чаще всего называли кожаную мебель (треть ответов), глянцевые поверхности (21%), темные деревянные фасады (17%), фотообои (17%), золотистую фурнитуру (15%) и яркие цвета в интерьере (9%).

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую икру россияне начали покупать значительно чаще. Аналитики проанализировали статистику каждого вида деликатеса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Трамп попросил Путина освободить задержанного в РФ американца Хаббарда
22:30
Молоко против проклятия: почему черная кошка стала символом Хэллоуина
22:28
Вчера гипотоник, завтра гипертоник: почему однажды тонометр может вас удивить
22:16
Нулевые возвращаются: россияне тоскуют по прошлому
22:04
В ДТП с фурой погиб замминистра здравоохранения Рязанской области
22:01
Лавров обозначил условие для предложений Уиткоффа и Кушнера

Сейчас читают

Лавров: Запад уже никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку»
Без шансов: почему Боня не добилась трех миллионов рублей компенсации
«Мужики!» 45 лет спустя: кого из актеров не узнать, а кого уже нет в живых
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео