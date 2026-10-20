Лавров обозначил условие для предложений Уиткоффа и Кушнера

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 607 0

Москва готова рассмотреть финансовые и экономические выгоды от сотрудничества с Вашингтоном.

Лавров назвал условие для предложений США России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Лавров: Россия не пойдет на политические уступки США

Россия изучит предложения спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если они будут отвечать интересам страны. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас „вывезет“ во всех мировых делах», — заявил он.

Лавров обратил внимание на особенность американской политической системы. Каждый новый президент США, по его словам, не считает себя обязанным следовать решениям предшественника. Министр отметил, что Вашингтон может использовать эту практику как инструмент давления на Москву в ходе переговоров, в том числе при контактах с Уиткоффом и Кушнером.

При этом Россия, подчеркнул Лавров, не должна рассчитывать и на благосклонность других государств при решении международных вопросов. Основой внешней политики страны должны оставаться собственные возможности и национальные интересы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запад не сможет занять лидирующие позиции в мировой политике, поскольку его действия становятся все более рискованными и беспрецедентными.

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