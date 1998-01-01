Жители Ленинградской области поделились фотографиями редкого для этой местности явления — северного сияния. Очевидцами удивительного свечения стали охотники. Они наблюдали невероятное сияние в Ломоносовском районе Ленобласти, недалеко от деревни Копорье. Редкое небесное явление порадовало путников в ночь на четверг, 1 февраля.

Ранее Пятый канал рассказал, что удивительной красоты сияние в Северной столице наблюдали в ночь на 8 октября. Согласно мнению экспертов, его появление обусловлено коронарной дырой в солнечной короне. Лучше всего северное сияние видно за пределами больших населенных пунктов, где свет ярких фонарей не «засвечивает» небо.