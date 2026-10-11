Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и его команда вернулись в Россию

Российский военный блогер Михаил Звинчук, его супруга и члены команды проекта «Рыбарь», ранее задержанные в Черногории, вернулись в Россию. Группа занималась съемкой серии документальных фильмов и, по словам руководителя, спешила записать нужные материалы до того, как введут визы (1 ноября). Однако работу завершить не удалось — пришли правоохранители, забрали вещи и технику, арестовали, а потом депортировали.

Как рассказал корреспонденту 5-tv.ru Звинчук, пограничники очень тщательно изучили все — вплоть до содержания чемоданов и отсеков для нижнего белья, пересчитали обувь, но никто из них не озвучивал каких-либо обвинений или подозрений. По мнению блогера, как личность, он «абсолютно никому из погранслужбы был не интересен».

«Окей, не посмотрели, кто я…. Хорошо, начинаем работать. Проходит полтора дня, мы спокойно работаем и в Которе, и в других местах, и решаем наконец-то связаться официально уже с Сербской Православной Церковью в Цетинье, и на следующее утро нас принимают», — поделился Звинчук.

Задержание произошло вскоре после того, как группа обратилась к местному митрополиту, чтобы согласовать съемку. Стоило документалистам затронуть «чувствительный вопрос» о церковном расколе, причем с культурной точки зрения, их сочли угрозой национальной безопасности. Прежде Звинчук сообщал, что во время досмотра правоохранители также интересовались, не приехали ли они в Черногорию, чтобы вербовать иностранцев для участия в спецоперации.

«Все случилось как и должно быть. По сути, мы теперь убедились, что в стране, где 1/20 населения — это русские, чья экономика зависит полностью от России, к русским относятся не очень хорошо на уровне спецслужб», — заявил блогер.

Звинчук отметил, что когда его команду уже везли в аэропорт Подгорицы, чтобы депортировать, по местному радио он услышал, что сюжет про задержанных россиян уже вышел в СМИ.

«При нас отправлялись запросы и в Интерпол, и в европолицию, и мы были, по сути-то никому не интересны. То есть абсолютно раздуваемая история про то, что мы желанная цель для кого-то там, они не соответствуют действительности», — добавил он.

Руководитель «Рыбаря» подчеркнул, что основные усилия по защите его группы приложили представители МИД России. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии.

«Технику должны вернуть в течение 90 дней. Посольство этим занимается, плюс проконсультировались с юристами и адвокатами, все в этом плане хорошо. Проблема в том, что у нас были нарушены все абсолютно процедуры, не было сопровождения на русском языке, документы мы подписывали, нам их никто не переводил, то есть бог знает как понимая сербский», — отметил Звинчук.

По мнению блогера, все, что произошло, было ожидаемо, он не шокирован, хотя и чувствовал себя в некоторые моменты тревожно — например, потому что ему не сразу позволили связаться с посольством и получить юридическую поддержку. Он намерен продолжить работу при первой возможности.

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