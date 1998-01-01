Стало известно где и когда похоронят актрису Валентину Березуцкую

Актрису Валентину Березуцкую похоронят в субботу, 2 февраля, на Хованском кладбище в Москве. Прощание пройдет храме возле кладбища, оно начнется в 11:30. Поминки состоятся в Доме киноактера, сообщает РИА Новости со ссылкой на внука артистки Владимира Фолькмана.

Как ранее сообщал Пятый канал, Валентина Березуцкая скончалась в Москве в четверг, 31 января, на 87-м году жизни от остановки сердца. Актрису называли «королевой эпизода» — за свою карьеру она сыграла более 200 ролей в советских и российских фильмах.

Зрители старшего поколения помнят ее по картинам «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иван Бровкин на целине», молодежи она больше запомнилась по фильмам «Антикиллер» и «Анкор, еще Анкор», а также по сериалам «Каменская», «На углу у Патриарших», «ДМБ», «Семейные тайны» и многим другим. В 2003 году за роль Феклы в фильме «Старухи» Валентина Березуцкая была удостоена премии «Ника».

Советская и российская актриса Валентина Куценко в интервью Пятому каналу рассказала, что Березуцкая обладала не только актерским талантом, но и великолепными певческими способностями.