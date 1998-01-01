«Она ненавидела ложь»: Куценко об умершей Валентине Березуцкой

, 23:29 Эксклюзивное интервью 423

Валентина Березуцкая, известная по ролям в фильмах «Летят журавли», «Человек родился», «Иван Бровкин на целине» и «Баллада о солдате» скончалась в Москве на 87-м году жизни.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Куров Александр

Советская и российская актриса Валентина Куценко, игравшая в фильмах «Москва — Кассиопея», «Печки-лавочки» и «Королевство кривых зеркал», вспоминает Валентину Березуцкую, скончавшуюся 31 января.

По словам Куценко, ее тезка обладала не только актерским талантом, но и великолепными певческими способностями.

— Когда она пела, люди вынуждены были либо закрывать окна, потому что это потрясало всех, или наоборот — открывать, чтобы насладиться, — рассказывает она.

Талант к пению был столь велик, что его заметили на самом высшем уровне — слушать Березуцкую приезжала даже народная артистка СССР Мария Максакова, певшая в Большом театре.

Валентина Куценко вспоминает о Березуцкой, как о человеке с твердым характером и убеждениями.

— Она ненавидела ложь. Чистый такой был человек, прямолинейный, скажет все. Хочешь — люби, хочешь — не люби ее.

Валентина Куценко и Валентина Березуцкая встречались и на съемочной площадке — в фильме 1964 года «Зеленый огонек» Березуцкая сыграла таксистку тетю Настю, а Куценко — одного из пассажиров.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в США умер актер из «Терминатора».

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