Тестировать роскошь и получать за это зарплату — вакансия открыта

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Интернет-магазин для миллионеров ищет сотрудника, который проверял бы товары и услуги перед продажей.

Фото: Globallookpress.com © Katja Kreder

Компания, предлагающая товары и услуги для миллионеров, ищет сотрудника, который за восемь тысяч долларов в месяц (около 500 тысяч рублей) тестировал бы роскошь. Вакансия размещена на сайте HushHush, который еще называют «Amazon для миллионеров».

— Мы ищем человека, который сможет тестировать роскошные продукты и давать им качественную оценку прежде, чем они будут выставлены на продажу. Также сотрудник будет много путешествовать, чтобы проверять частные острова и недвижимость по всему миру, приводит текст объявления LENTA.RU.

Зарплата счастливчика, успешно справившегося с обязанностями составит 98 тысяч долларов в год.

Интернет-магазин HushHush запустил 29-летний британец Аарон Харпин. В описании говорится, что это сервис, где состоятельные потребители могут купить лучшие вещи в мире.

Сейчас на сайте среди прочего выставлены французский замок стоимостью 62 миллиона фунтов стерлингов и суперъяхта за 21 миллион фунтов стерлингов.

Ранее Пятый канал рассказывал о «работе мечты» за 130 тысяч долларов в год на почти необитаемом острове. Однако соискатели должны уметь обходиться без телевидения и интернета.

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