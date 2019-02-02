Компания, предлагающая товары и услуги для миллионеров, ищет сотрудника, который за восемь тысяч долларов в месяц (около 500 тысяч рублей) тестировал бы роскошь. Вакансия размещена на сайте HushHush, который еще называют «Amazon для миллионеров».

— Мы ищем человека, который сможет тестировать роскошные продукты и давать им качественную оценку прежде, чем они будут выставлены на продажу. Также сотрудник будет много путешествовать, чтобы проверять частные острова и недвижимость по всему миру, — приводит текст объявления LENTA.RU.

Зарплата счастливчика, успешно справившегося с обязанностями составит 98 тысяч долларов в год.

Интернет-магазин HushHush запустил 29-летний британец Аарон Харпин. В описании говорится, что это сервис, где состоятельные потребители могут купить лучшие вещи в мире.

Сейчас на сайте среди прочего выставлены французский замок стоимостью 62 миллиона фунтов стерлингов и суперъяхта за 21 миллион фунтов стерлингов.

Ранее Пятый канал рассказывал о «работе мечты» за 130 тысяч долларов в год на почти необитаемом острове. Однако соискатели должны уметь обходиться без телевидения и интернета.