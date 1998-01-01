Видео: В Черном море найден «потерянный флот Гитлера»

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Турецкий дайвер нашел три подводные лодки Германии времен Второй мировой войны.

Три германских подводных лодки времен Второй мировой войны обнаружил турецкий дайвер и морской инженер Сельчук Колай на дне Черного моря. Как сообщает URA.RU субмарины U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены у берегов Турции в 1944 году. Долгие годы их местонахождение оставалось неизвестным, именно поэтому они получили название «потерянный флот Гитлера».

Около 10 лет назад Колай обнаружил карту командира экипажа U-23, на которой было обнаружено место выхода на берег команды затопленного судна. Он начал поиски в одиночку, а потом к нему присоединились ВМС Турции. После четырехлетних исследований дна все три субмарины были обнаружены у берегов Стамбула на глубине от 25 до 300 метров.

Телеканал TRT Haber снял о поисках подводных лодок документальный фильм.

Ранее Пятый канал сообщал, что немецкая субмарина U-3523, однажды перевозившая Гитлера, обнаружена у берегов Дании. Она затонула 1945 году в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator.

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