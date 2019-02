Кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит

Метеорит, упавший в ночь с 1 на 2 февраля на Кубу, вызвал небывалый ажиотаж у местных жителей. Социальные сети заполонили снимки обломков небесного тела, которые обрушились на поселение Виньялес и расположенный рядом город Пинрар-дель-Рио.

Как следует из большинства заметок в микроблогах, люди увидели столб дыма в небе, а после стали находить крупные черные камни неизвестного происхождения. Среди находок попадались и куски породы пепельного цвета. Все найденные фрагменты достигали не менее семи сантиметров в диаметре. Снимками находок местные жители и туристы поделились в социальных сетях.

— Я живу в городе Пинар-дель-Рио и услышал два очень сильных взрыва и увидел белый дым в небе.

— Вот кусок метеорита, который упал в Виньялес, Куба. Почти все фрагменты забрали власти — это то, что осталось у моего соседа, — пишут пользователи.

Piece of a meteorite that fell down on #ViñalesValley #Cuba pic.twitter.com/2kfH0eVFwb

Многие кубинцы беспокоятся о том, что небесное тело могло повредить местную достопримечательность — наскальную роспись, которую местные жители называют «древней».

— Около получаса назад неподалеку от «росписи из прошлого» упали обломки метеорита.

— Вы смотрите на закат возле «доисторической фрески», где только что упал метеорит, — сообщают юзеры.

#CUBA: You're looking at the sun setting behind the «Prehistoric Mural» near where the #meteorite landed in #Viñales in #PinardelRío province west of #Havana. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/fAUQsjC2I8