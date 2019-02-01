Кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит

, 8:56 Фото 113

Неожиданное падение небесного тела на город привело жителей в неописуемый экстаз.

Фото, видео: Instagram @wailerking_oficial

Метеорит, упавший в ночь с 1 на 2 февраля на Кубу, вызвал небывалый ажиотаж у местных жителей. Социальные сети заполонили снимки обломков небесного тела, которые обрушились на поселение Виньялес и расположенный рядом город Пинрар-дель-Рио.

Как следует из большинства заметок в микроблогах, люди увидели столб дыма в небе, а после стали находить крупные черные камни неизвестного происхождения. Среди находок попадались и куски породы пепельного цвета. Все найденные фрагменты достигали не менее семи сантиметров в диаметре. Снимками находок местные жители и туристы поделились в социальных сетях.

— Я живу в городе Пинар-дель-Рио и услышал два очень сильных взрыва и увидел белый дым в небе.

— Вот кусок метеорита, который упал в Виньялес, Куба. Почти все фрагменты забрали власти — это то, что осталось у моего соседа, — пишут пользователи.

 
 
 
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Meteorite in Cuba! Meteorito en Cuba! #produccionesalmendares #meteorite #meteorito #cuba #pinardelrio #meteoro #instastrange

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Многие кубинцы беспокоятся о том, что небесное тело могло повредить местную достопримечательность — наскальную роспись, которую местные жители называют «древней».

— Около получаса назад неподалеку от «росписи из прошлого» упали обломки метеорита.

— Вы смотрите на закат возле «доисторической фрески», где только что упал метеорит, — сообщают юзеры.

 
 
 
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#meteorito#cuba#pinardelrio#muralprehistoria

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Впрочем, некоторых жителей Пинар-дель-Рио падение метеорита не на шутку испугало.

— Я тогда была дома и почувствовала что-то похожее на взрыв бомбы, один за другим. Я выбежала, потому что подумала, что мой дом сейчас обрушится, и увидела, что многие соседи уже на улице и смотрят в небо, несколько минут все были в панике, — цитирует одну из городанок РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в небе над Кубой прогремел взрыв. Метеорологи предположили падение метеорита.

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