Кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит

Метеорит, упавший в ночь с 1 на 2 февраля на Кубу, вызвал небывалый ажиотаж у местных жителей. Социальные сети заполонили снимки обломков небесного тела, которые обрушились на поселение Виньялес и расположенный рядом город Пинрар-дель-Рио.
Как следует из большинства заметок в микроблогах, люди увидели столб дыма в небе, а после стали находить крупные черные камни неизвестного происхождения. Среди находок попадались и куски породы пепельного цвета. Все найденные фрагменты достигали не менее семи сантиметров в диаметре. Снимками находок местные жители и туристы поделились в социальных сетях.
— Я живу в городе Пинар-дель-Рио и услышал два очень сильных взрыва и увидел белый дым в небе.
— Вот кусок метеорита, который упал в Виньялес, Куба. Почти все фрагменты забрали власти — это то, что осталось у моего соседа, — пишут пользователи.
En la Provincia de #PinarDelRio cayó un #meteorito (o parte de él) cerca del poblado de #Viñales.— Daguito Valdés (@daguitovaldes) 1 февраля 2019 г.
Estos son fragmentos del mismo tomados en la zona afectada.
Vivo en la ciudad de Pinar del Río y se escucharon dos explosiones MUY FUERTES y se vio un humo blanco en el cielo. pic.twitter.com/mYQP1ZrxlB
Piece of a meteorite that fell down on #ViñalesValley #Cuba pic.twitter.com/2kfH0eVFwb— Patricia (@Patry_Ren) 1 февраля 2019 г.
Многие кубинцы беспокоятся о том, что небесное тело могло повредить местную достопримечательность — наскальную роспись, которую местные жители называют «древней».
— Около получаса назад неподалеку от «росписи из прошлого» упали обломки метеорита.
— Вы смотрите на закат возле «доисторической фрески», где только что упал метеорит, — сообщают юзеры.
View this post on Instagram
#CUBA: You're looking at the sun setting behind the «Prehistoric Mural» near where the #meteorite landed in #Viñales in #PinardelRío province west of #Havana. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/fAUQsjC2I8— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) 1 февраля 2019 г.
Впрочем, некоторых жителей Пинар-дель-Рио падение метеорита не на шутку испугало.
— Я тогда была дома и почувствовала что-то похожее на взрыв бомбы, один за другим. Я выбежала, потому что подумала, что мой дом сейчас обрушится, и увидела, что многие соседи уже на улице и смотрят в небо, несколько минут все были в панике, — цитирует одну из городанок РИА Новости.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в небе над Кубой прогремел взрыв. Метеорологи предположили падение метеорита.