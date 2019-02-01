Кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит

Метеорит, упавший в ночь с 1 на 2 февраля на Кубу, вызвал небывалый ажиотаж у местных жителей. Социальные сети заполонили снимки обломков небесного тела, которые обрушились на поселение Виньялес и расположенный рядом город Пинрар-дель-Рио.

Как следует из большинства заметок в микроблогах, люди увидели столб дыма в небе, а после стали находить крупные черные камни неизвестного происхождения. Среди находок попадались и куски породы пепельного цвета. Все найденные фрагменты достигали не менее семи сантиметров в диаметре. Снимками находок местные жители и туристы поделились в социальных сетях.

— Я живу в городе Пинар-дель-Рио и услышал два очень сильных взрыва и увидел белый дым в небе.

— Вот кусок метеорита, который упал в Виньялес, Куба. Почти все фрагменты забрали власти — это то, что осталось у моего соседа, — пишут пользователи.

En la Provincia de #PinarDelRio cayó un #meteorito (o parte de él) cerca del poblado de #Viñales.



Estos son fragmentos del mismo tomados en la zona afectada.



Vivo en la ciudad de Pinar del Río y se escucharon dos explosiones MUY FUERTES y se vio un humo blanco en el cielo. pic.twitter.com/mYQP1ZrxlB — Daguito Valdés (@daguitovaldes) 1 февраля 2019 г.

Многие кубинцы беспокоятся о том, что небесное тело могло повредить местную достопримечательность — наскальную роспись, которую местные жители называют «древней».

— Около получаса назад неподалеку от «росписи из прошлого» упали обломки метеорита.

— Вы смотрите на закат возле «доисторической фрески», где только что упал метеорит, — сообщают юзеры.

View this post on Instagram #meteorito#cuba#pinardelrio#muralprehistoria A post shared by 葛凡 Geifan (@geifan.space) on Feb 1, 2019 at 6:27pm PST

Впрочем, некоторых жителей Пинар-дель-Рио падение метеорита не на шутку испугало.

— Я тогда была дома и почувствовала что-то похожее на взрыв бомбы, один за другим. Я выбежала, потому что подумала, что мой дом сейчас обрушится, и увидела, что многие соседи уже на улице и смотрят в небо, несколько минут все были в панике, — цитирует одну из городанок РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в небе над Кубой прогремел взрыв. Метеорологи предположили падение метеорита.