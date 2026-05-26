«Родить дешевле!» — Никита Тарасов в шоке от цен на ремонт в 2026 году

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Актер нашел способ, как выйти из затруднительного финансового положения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Никита Тарасов назвал нынешние цены на ремонт кусачими

Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что цены на ремонт в 2026 году уж больно кусачие. Причем, они бьют по кошельку как среднестатистических россиян, так и знаменитых актеров. Например, Никита Тарасов, сыгравший кондитера Луи в сериале «Кухня», остался в шоке от расценок и предложил бартерные взаимоотношения. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Дорогие производители мебельной техники! Я, артист сериала „Кухня“, ответственно заявляю: бартерные взаимоотношения приветствуются. Потому что мне посчитали кухню, ну, ребят, просто полтора миллиона за дрова с техникой, с железом. Я не знаю, в скольких сериалах мне надо работать», — со всей серьезностью произнес актер.

Тарасов вспомнил случай, когда снимался вместе с коллегой Сергеем Буруновым в особняке, выставленном на продажу. Стоил он тогда 350 миллионов рублей.

Актеры долго шутили и представляли, сколько жизней же им надо бы было работать, чтобы приобрести этот дом.

«Короче, ремонт в 2026 году — это дело такое. Родить дешевле, конечно», — резюмировал актер.

На вопрос о том, как привлечь деньги, может точно ответить певец Прохор Шаляпин. В одном из интервью он рассказывал, что соблюдает устойчивые приметы, чтобы купюрки в дом заглядывали.

Например, он может греметь мелочью в новолуние, а также взаимодействовать с символическими предметами — например, фигуркой жабы. Кроме того, в его доме хранятся янтарные слоны из Калининграда, которые стоят определенным образом.

