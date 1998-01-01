Посольство РФ в Кабо-Верде: обвинений 11 морякам не предъявлено

, 19:57 Интервью 27

Пресс-атташе российского посольства в островном государстве Алексей Дубовицкий пояснил, что в настоящее время все ожидают суда и ведутся следственные действия.

Фото: globallookpress.com

Пресс-аташе российского посольства в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий рассказал в интервью Пятому каналу, что в настоящее время власти островного государства пока не предъявили никаких обвинений.

Все задержанные, 11 моряков и капитан, являющиеся гражданами России, находятся в здании полиции. Дипломат добавил, что условия их содержания приемлемые.

Сейчас все ожидают суда. Ведутся следственные действия.

Как сообщал ранее Пятый канал, задержание судна и его экипажа произошло в одном из портов островного африканского государства, куда турецкое судно с российскими моряками пришвартовалось в связи с неожиданной смертью одного из них. При осмотре трюмов полиция Кабо-Верде обнаружила 9,5 тонн кокаина.

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