Племянница Александра Маршала превратилась во фрика ради мужа

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Избранник дальней родственницы музыканта старше ее на 14 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Племянница исполнителя Александра Маршала Валерия решила кардинально изменить свою жизнь и внешность после того, как влюбилась в мастера из тату-салона, сообщает Starhit.

Живущая в Воронеже дальняя родственница музыканта бросила институт и стала набивать на теле татуировки, дабы быть похожей на своего избранника. Экстравагантная пара поделилась историей своей любви в одной из телепрограмм.

— Лера пришла ко мне в салон и попросила набить ей синюю розу. Я на это предложил сделать что-то нетривиальное — татуировку на голове. Мы выбрили ей волосы, и это сразу стало выглядеть очень вызывающе, — рассказал супруг Валерии Александр.

На тот момент мужчине было 33 года, а девушке всего лишь 19 и ее родители были категорически против такого союза. Отец племянницы музыканта даже грозился застрелить жениха. Близкие родственники девушки даже отказались прийти на свадьбу.

По прошествии пяти лет родители нашли в себе силы простить дочь за ее «безумство» и наладили отношения с зятем. Пара проживает в отдельной квартире, детей у них пока нет. Валерия освоила мастерство художника-татуировщика и работает вместе с супругом.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Маршал готовит музыкальный хит с Сосо Павлиашвили и сыном-рэпером. Лидер легендарной рок-группы «Парк Горького» рассказал о нестандартной музыкальной коллаборации, которая вскоре появится на YouTube.

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