Ученый назвал возраст, после которого запускаются основные процессы старения

Доктор медицинских наук Умрюхин: организм начинает стареть после 45 лет

Основные процессы старения запускаются после 45 лет. Первые признаки возрастных изменений могут проявляться уже в 25–30, но это еще не увядание в привычном смысле. Об этом журналистам РИА Новости рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

«Начальные признаки возраст-ассоциированных изменений могут проявляться уже в 25–30 лет. Однако изменения, которые традиционно связывают с увяданием организма, например помутнение хрусталика, или пресбиопия (возрастная дальнозоркость), обычно дают о себе знать после 45 лет», — отметил специалист.

Более серьезные перемены, например, выраженные атеросклеротические изменения сосудов, по словам ученого, приходятся на период после 50 лет. Скорость таких процессов во многом зависит от того, как человек живет: играют роль двигательная активность, режим и эмоциональный фон.

Отдельно Умрюхин остановился на стрессе. По его мнению, значение имеет не столько само напряжение, сколько то, чем оно заканчивается. Когда нагрузка на работе завершается успехом, организм закаляется и наращивает запас прочности. Если же напряжение тянется долго и не получает разрядки, внутренние ресурсы истощаются.

Физиолог посоветовал придерживаться «закона средних нагрузок»: двигаться регулярно, но без перегрузок, соразмеряя усилия с возможностями тела. Такой подход, считает он, помогает дольше сохранять здоровье и молодость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам «Московского чекапа» у каждого десятого участника биологический возраст выше паспортного на пять и более лет. К программе присоединились около 1,5 миллиона москвичей, 700 тысяч прошли первый этап. Чекап определяет биологический возраст и риски для здоровья.

При отклонении возраста участникам обычно предлагают углубленное обследование. Анкету можно заполнить в приложении «ЕМИАС. ИНФО», после чего система сформирует индивидуальный перечень анализов.

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