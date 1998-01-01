В Киеве заявили о готовности разогнать новый майдан

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Глава МВД Украины заявил, что власти не допустят госпереворота на президентских выборах.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о готовности не допустить новый майдан на грядущих президентских выборах, пишет «Экономика сегодня».

Глава МВД предостерег кандидатов в президенты от попыток посягнуть на государственность в пылу политической борьбы. По словам Авакова, речь идет о Петре Порошенко и Юлии Тимошенко, которые в случае победы оппонента готовы устроить волнения в Киеве. Министр заявил, что такие сценарии грозят Украине огромными рисками.

Аваков отметил, что во время предвыборной гонки МВД Украины готовится к нашествию «нанятых радикалов», и добавил, что сил Нацполиции и Нацгвардии достаточно, чтобы не допустить государственный переворот. Голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта.

Ранее Пятый канал рассказывал о слежке неких «мобильных групп», на которые пожаловалась кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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