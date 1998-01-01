Тимошенко пожаловалась на слежку «мобильных групп»

, 10:06 71

Штаб кандидата в президенты Украины от партии «Батькивщина» обратился с заявлением к министру внутренних дел страны Арсену Авакову.

Фото: ВКонтакте @tymoshenko1960

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко пожаловался на слежку неких «мобильных групп» за лидером партии «Батькивщина», завил глава МВД страны Арсен Аваков в интервью изданию «Левый берег».

Министр внутренних дел отметил, что с заявлением о слежке также в полицию обратился другой кандидат Анатолий Гриценко. Аваков заверил, что деятельность таких групп фиксируется и расследуется правоохранителями.

В то же время, то ли в активную фазу вошла работа политтехнологов и пиарщиков, то ли криминогенная обстановка вокруг президентских выборов в неспокойной Украине стала обостряться. В ночь на субботу, 2 февраля, было совершено якобы совершено покушение на еще одного кандидата в президенты Ольгу Богомолец. Женщина попала в серьезную аварию, возвращаясь с телевизионного эфира. В ее автомобиль намеренно влетел старенький УАЗ.

А кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула днем в пятницу, 1 февраля, облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный ДК, где он собирался выступить.

Как сообщал ранее Пятый канал, 58-летняя Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины от партии «Батькивщина». Ее поддержал главный украинский раскольник Филарет.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападении на кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула в Бердянске.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

11:10
«Был одарен голосом и юмором» — Анна Шатилова о таланте диктора Суслова
10:52
«Он сам рухнет» — командующий ВМС Украины «предрек» будущее Крымского моста
10:33
Значит хорошо получилось: Дубовицкая оценила обиду Ахеджаковой на номер Галкина
10:06
Тимошенко пожаловалась на слежку «мобильных групп»
9:53
Гагарина триумфально дебютировала на азиатском конкурсе Singer
9:29
«Чуть не убила всех!»: Из-за няни детей у Акиньшиной едва не случился сердечный приступ
9:12
«Два раза заходил на посадку»: В Магадане самолет не смог сесть из-за ветра — видео
8:56
Кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит
8:39
Основатель томского театра «2+ку» погиб при пожаре
8:26
«Люди воевали с динозаврами»: Экс-премьер Польши поделилась историческими познаниями
8:09
На обратной стороне Луны ночи оказались холоднее
7:53
Видео: В Черном море найден «потерянный флот Гитлера»
7:40
«Сторож увидел горящий щиток»: МЧС о причинах пожара в баптистской церкви под Иркутском
7:13
2 февраля — День сурка
7:01
2 февраля — День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве
6:49
Актриса Ирина Усок временно освобождена из-под стражи в США
6:36
Корабли ВМФ России получили «Филинов», вызывающих галлюцинации у противника
6:17
Видео: Церковь Евангельских Христиан-Баптистов полыхает под Иркутском
5:54
Видео: Ольга Серябкина впервые выступила в качестве сольной певицы
5:25
Видео: Великобритания пережила самую холодную снежную ночь за семь лет

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

1 фев

«Зелёнский»: кандидата в президенты Украины облили зеленкой — видео

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама