Тимошенко пожаловалась на слежку «мобильных групп»

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко пожаловался на слежку неких «мобильных групп» за лидером партии «Батькивщина», завил глава МВД страны Арсен Аваков в интервью изданию «Левый берег».

Министр внутренних дел отметил, что с заявлением о слежке также в полицию обратился другой кандидат Анатолий Гриценко. Аваков заверил, что деятельность таких групп фиксируется и расследуется правоохранителями.

В то же время, то ли в активную фазу вошла работа политтехнологов и пиарщиков, то ли криминогенная обстановка вокруг президентских выборов в неспокойной Украине стала обостряться. В ночь на субботу, 2 февраля, было совершено якобы совершено покушение на еще одного кандидата в президенты Ольгу Богомолец. Женщина попала в серьезную аварию, возвращаясь с телевизионного эфира. В ее автомобиль намеренно влетел старенький УАЗ.

А кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула днем в пятницу, 1 февраля, облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный ДК, где он собирался выступить.

Как сообщал ранее Пятый канал, 58-летняя Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины от партии «Батькивщина». Ее поддержал главный украинский раскольник Филарет.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападении на кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула в Бердянске.