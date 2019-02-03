Тайна исчезновения супруга актрисы Архаровой раскрыта

Тайна исчезновения мужа актрисы Екатерины Архаровой, племянницы Эммануила Виторгана и бывшей жены Марата Башарова, окончательно раскрыта. Как сообщает «Московский комсомолец», Артем Ильясов рассказал, где пропадал три дня, сотрудникам полиции и попросил прекратить проверку по заявлению супруги, поскольку никаких противоправных действий в отношении него никто не совершал.

— Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы, — приводит издание слова бизнесмена.

Как ранее сообщал Пятый канал, Екатерина Архарова подняла тревогу 28 января. Актриса написала в соцсетях, что ее супруг, ресторатор Артем Ильясов 26 января вышел из кафе на станции метро «Киевская» в Москве и с тех пор не выходил на связь. Через пару дней история благополучно завершилась возвращением пропавшего, однако причину его отсутствия Архарова публично озвучивать не стала.