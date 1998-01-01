Видео: Пассажиры сломавшегося «Аллегро» прибыли в Петербург

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Пассажиры, застрявшего на территории Финляндии поезда, поделились впечатлениями от путешествия, когда прибыли в Северную столицу.

Фото, видео: Пятый канал

Пассажиры, сломавшегося на территории Финляндии 3 февраля, поезда приехали в Петербург и рассказали Пятому каналу, как несколько часов находились в кромешной тьме.

По словам Галины Мирошниковой, за время ожидания пассажиры испытали гамму эмоций. В основном — пугала неизвестность.

— Добрались с приключениями, прыгали в сугроб. Люди переживали и нервничали. Страшно, потому что непонятно, что дальше, — рассказала Галина Мирошникова.

Для «спасения» застрявших между населенными пунктами Рихимяки и Лахти отправили электричку, но и она сломалась по пути. Как рассказала Пятому каналу пассажирка Алена Швед, — всему виной сильнейший снегопад. По всей Финляндии — перебои с электричеством.

— Что-то с электричеством связано, так как в Финляндии большие снегопады и в связи с этим с электричеством проблемы. Была вызвана электричка и она тоже сломалась. Очень переживал начальник поезда, — рассказала Алена.

К тому же женщина наоборот отметила, что в ее вагоне никому из пассажиров не было страшно, напротив, к инциденту большинство отнеслось с юмором.

— Мы сидели все, беседовали, смеялись. Обстановка была благоприятная. Была абсолютная тишина. С туалетом были проблемы, но мы их решили, — рассказала Алена Швед.

Ранее Пятый канал публиковал видео, которое сняли пассажиры внутри сломавшегося поезда.

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