Площадь пожара в историческом здании в Москве увеличилась до 2000 квадратных метров

Площадь пожара в семиэтажном доме на Никитском бульваре увеличилась в 10 раз. В данный момент огнем охвачено порядка 2000 квадратных метров здания, ночью 4 февраля.

Пламя бушует на четвертом и пятом этажах.

Известно об двух погибших и троих пострадавших. 42 человека спасены, из них восемь детей.

Огнеборцы пытаются сбить пламя, но пока безуспешно. В доме 1912 года постройки деревянные перекрытия, огонь распространяется слишком быстро.

Как ранее рассказывал Пятый канал, сотрудникам МЧС удалось спасти шесть человек. В настоящее время движение автомобильного транспорта в районе пожара перекрыто.