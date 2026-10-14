«Подтолкнули мошенники»: балерина Комлева проиграла суд о продаже квартиры

|
Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Покупательница квартиры, выступавшая ответчиком, заявила: сомнений во вменяемости продавца не было.

Народная артистка Комлева не отметила продажу квартиры

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка СССР Комлева не смогла отменить продажу квартиры

Пушкинский районный суд Петербурга отказал народной артистке СССР, балетмейстеру-репетитору Мариинского театра Габриэле Комлевой.

Женщина хотела оспорить продажу своей квартиры за 9,2 миллиона рублей, но суд ее не поддержал. Об этом РИА Новости сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Суд Комлевой отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказала Лебедева.

Дарья также отметила, что мотивационная речь, объясняющая решение, еще не готова.

Как сообщили в пресс-службе судов, Комлева подала иск в декабре 2025 года. Из материалов следует: в ноябре 2024 года она продала квартиру на Конюшенной улице в Пушкине за 9,2 млн рублей. По словам Комлевой, на это ее подтолкнули мошенники, которым она позже передала деньги.

Покупательница квартиры, выступавшая ответчиком, заявила: сомнений во вменяемости продавца не было. Во время сделки предоставили справку из ПНД — Комлева дееспособна, никаких расстройств психики не имеет. Экспертизы специалистов в суде подтвердили эти выводы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недвижимость блогера Елены Блиновской на Цветном бульваре площадью 132 квадратных метров выставят на торги. Предполагаемая цена — 68 миллионов рублей. Средства от продажи пойдут на погашение долгов женщины.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

1:36
«Я не учусь в государственной школе»: дочь Киркорова резко осадила критиков
1:15
Путин обсудил с главой Минтранса тарифы на такси с детьми
1:01
Российскую вакцину от рака хотят включить в ОМС
0:53
Переполох из-за аэрогриля: из аэропорта Внуково эвакуировали пассажиров
0:39
«Подтолкнули мошенники»: балерина Комлева проиграла суд о продаже квартиры
0:15
Организм старше паспорта? Как проверить биологический возраст дома

Сейчас читают

«Заперли в темной комнате и душили»: оператора БПЛА ВСУ убили после жалоб на домогательства
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Побои и запертые двери: дочь Даны Борисовой обвинила мать в насилии
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео