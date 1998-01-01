Скворцы устроили захватывающее акробатическое шоу в небе над Анапой

Жители Анапы стали свидетелями захватывающего зрелища. Тысячи скворцов устроили в небе настоящее шоу. Собравшись в стаю, птицы превратились как будто в единое целое — они синхронно маневрируют, создавая причудливые рисунки.

Это необычное явление ученые называют — мурмурацией. Скорость птиц во время таких маневров достигает сорока километров в час. Все движения совершаются за сотые доли секунды. При этом скворцы не сталкиваются друг с другом. Считается, что таким образом птицы защищаются от врагов, вводя их в заблуждение и запугивая.

Ранее Пятый канал публиковал загадочное видео, на котором стая ворон взволнованно кружит вокруг зависшего в небе неопознанного летающего объекта.