Баронесса фон Дрейер, получившая гражданство РФ в 100 лет, скончалась во Франции

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О смерти Ирины Владимировны фон Дрейер сообщил ее сын.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Получившая российское гражданство в 100 лет баронесса Ирина Дрейер скончалась во Франции на 104-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил ее сын Фома.

Он отметил, что графиня Минкевич-Одроваз умерла 4 февраля. Ее похоронят в семейном склепе православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа на севере Франции, где обрели покой знаменитые представители русской эмиграции — философ протоиерей Сергий Булгаков, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, кинорежиссер Андрей Тарковский.

Указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер был подписан Владимиром Путиным в 2015 году. Российский паспорт дочь белого эмигранта Владимира фон Дрейера получила перед своим 100-летием из рук, на тот момент посла России во Франции, Александра Орлова. Вековой юбилей баронесса встретила в России, где не была десятилетия.

Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве. Через пять лет ее семья покинула Россию и была лишена гражданства. После скитаний по миру Фон Дрейеры обосновались во Франции, где глава семейства, бывший генерал армии, открыл магазин.

Ранее Пятый канал рассказывал о дате и месте похорон Кирилла Толмацкого.

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