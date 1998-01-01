Стала известна дата похорон Децла

Названа дата похорон Кирилла Толмацкого. Траурное мероприятие пройдет на Пятницком кладбище в среду, 6 февраля, сообщила мать внезапно скончавшегося рэп-исполнителя Децла Ирина.

Женщина также отметила, что состоится и церемония прощания. Проводить артиста в последний путь можно будет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента России — учреждение находится в Москве на улице Маршала Тимошенко. Церемония начнется в 11 часов утра по московскому времени.

Информация о смерти кумира «нулевых» появилась в ночь на 3 февраля — стало известно, что артист скончался после выступления в ночном клубе в Ижевске. Кирилл Толмацкий ушел из жизни на 36-м году жизни.