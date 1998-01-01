Бывший топ-менеджер банка «Открытие» объявлен в розыск по делу о многомиллиардной растрате

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Экс-главу правления финансового учреждения Евгения Данкевича подозревают в растрате 34 миллиардов рублей.

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Бывший глава правления банка «Открытие» объявлен в розыск по делу о растрате 34 миллиардов рублей. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов

По данным следствия, в 2017 году он вступил в преступный сговор с представителями компаний-заемщиков банка, которые разместили на Московской бирже облигации на общую сумму 40 миллиардов рублей. Зная о реальной стоимости ценных бумаг, Данкевич распорядился купить их. Организация, получившая за них 34 миллиарда рублей, погасила долги по кредитам в банке.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о громком деле «клана Арашуковых».

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