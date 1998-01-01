Роскошь и могущество: Как жил и чем прославился «клан Арашуковых»

В Совете Федерации развернулась поистине шокирующая история — прямо во время заседания в присутствии глав Прокуратуры и Следственного комитета под стражу был взят сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Самый молодой представитель верхней палаты парламента подозревается в совершении особо тяжких преступлений — от убийства до участия в преступной группе.

В тот же день были задержаны отец и двоюродный брат Арашукова. По версии следствия, занимая высокие должности в структурах «Газпрома», они технично воровали газ на многие миллиарды.

— Со дня его гибели мы до сих пор не смотрели его фотографии, — рассказала Алла Кабиева, сестра Аслана Жукова.

Прошло 9 лет со дня убийства Аслана Жукова. Он был лидером молодежного движения Адыге-Хасэ. Киллер застрелил отца троих детей прямо под окнами дома. Родные говорят, незадолго до смерти Аслан всем рассказал, что ему угрожают. У него был конфликт с будущим сенатором Рауфом Арашуковым. Мать со слезами вспоминает ночь убийства сына.

— Я увидела его голову на руле, и тогда поняла случилась трагедия. Все знали кто это сделал, пусть не своими руками, но он заплатил, нанял, все знали об этом, — вспоминает Роза Жукова, мать Аслана Жукова.

Семья объясняет, 24-летний Рауф Арашуков просил Аслана поднять молодежь и захватить парламент. Получается, призывал к свержению власти. Якобы, так он хотел занять пост премьер-министра. Жуков отказал Арашукову. В прошлом году, киллер, убивший неугодного Арашуковым активиста, пришел с повинной и рассказал, кто был организатором, а кто заказчиком.

— То есть назвал причастных к убийству, в том числе и имя Рауфа Арашукова, — поясняет Руслан Ельмирзоков, адвокат семьи Жуковых.

Другое резонансное убийство, взбудоражившее всю Карачаево-Черкесию, тоже вменяют Рауфу Арашукову. Фраля Шебзухова убили за день до назначения председателем правительства республики. Исполнителей арестовали и осудили, во время допросов они называли имя заказчика.

— Они сказали, что заказчик Арашуков, он сам хотел встать на место председателя правительства, — рассказывает Марат Шебзухов, брат Фраля Шебзухова.

Мы встретились и с Исмаилом Афауновым. Его брата расстреляли 16 лет назад. Убитый Али Афаунов был охранником помощника главы администрации президента России. Мужчина говорит, что брат как-то сцепился с отцом сенатора Раулем Арашуковым.

— После этого Арашуков грозился, что отомстит, и спустя около года мой брат погиб, я не сомневаюсь, что Рауль Арашуков причастен к убийству моего брата, — говорит Исмаил Афаунов, брат Али Афаунова.

Это задержание наверняка войдет в историю, как самое громкое. Чтобы прямо во время заседания Совета Федерации на сенатора надели наручники, такого еще не было. Есть лишь одно объяснение тому, почему его потребовалось задерживать прямо на заседании совета, вероятно, это единственное место, где Арашукова можно было застать без вооруженной охраны. Убийство за убийством, киллеры называют имя заказчика, а он остается на свободе. Так кто же такой — этот сенатор Рауф Арашуков? Прозвище — «газовый принц».

Арестованный отец сенатора Арашукова: Путь от сельского водителя до «газового кардинала» Кавказа

В 18 лет — он становится самым молодым депутатом за всю историю Кавказа, в 21 год — окончив ВУЗ он сразу же назначается министром в Карачаево-Черкесии, далее — помощником главы республики.

Потом молодой политик возглавил родной Хабезский муниципальный район, был депутатом в том числе и соседнего ставропольского края, а уже в 30 лет стал сенатором от Карачаево-Черкесии.

Своим невероятным взлетом Рауф Арашуков обязан отцу. В этом уверены все, кто хоть сколько-нибудь знает о делах влиятельного клана. Если сына называют газовым принцем, то отца Рауля Арашукова — газовым королем Северного Кавказа. Ну, и, как и всякий король, он любил слащавые оды.

«Рауль Арашуков достойный сын своей земли, так и хочется сравнить его с этими величественными горами, он крепкий будто скала, его дела словно сверкающие ледники, ну, а жизнь — это долгий путь по крутой горной тропе, к вершинам успеха».

Рауль Арашуков контролировал поставки газа во все республики СКФО, регулировал тарифы, все платежи проходили через него. Арашукова старшего задержали в тот же день. Его обвиняют в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Он считался «серым кардиналом» газовой сферы Северного Кавказа.

— Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 городах проведены более 40 обысков, следственные действия продолжаются, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Жителей Карачаево-Черкесии и других регионов Кавказа клан Арашуковых и подконтрольные им люди буквально грабили. Например, вынуждали платить и по счетчику, и по квадратуре, получается люди оплачивали газ дважды.

— 6-7 тысяч выходит в месяц, пенсия 9 тысяч, с чего платить? Даже на чай и сахар не хватает, — рассказывает Фатима Каракотова.

- Прям требуют?

- Да, они говорят плати 5 тысяч или отключим газ, — вспоминает местная жительница.

Карачаево-Черкесия один из самых бедных регионов страны. И только единицы живут здесь, не считая денег.

В родном ауле у Арашуковых роскошная резиденция. По всему периметру трехметровый забор, вход только через КПП, повсюду стоят вооруженные автоматами охранники. Внутри — свой ресторан, гигантский пруд, главный дом, гостевой, дом для охраны и прислуги, гараж с коллекцией ретро-автомобилей, теннисный корт, несколько бассейнов и даже своя конюшня. Буквально, в 50 метрах от угодий сенатора вывешен баннер. Вероятно, чтоб все знали кто здесь — дон.

Самый молодой сенатор: стремительная карьера и родственные связи Рауфа Арашукова

Итальянская мафия была куда скромнее. На кадрах оперативной съемки то, что нашли во время обысков у Арашуковых — золотые слитки высшей пробы, холодное оружие, инкрустированное драгоценными камнями, долларовая банкнота из чистого золота. Если семейный праздник, то только такой. Гостей развлекает Николай Басков, причем старается изо всех сил, поет на черкесском языке.

Арашуков старший в лучших традициях Кавказа, используя свое влияние и связи, посадил родственников и друзей на все ключевые посты в республике. Теперь все они потенциальные соучастники. Уже арестованы семь фигурантов. Обыски и выемки документов только начались, а это значит — что следователи вряд ли ограничатся семерыми. Новые задержания не за горами.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как Арашукова обыскивают у здания Совета Федерации.