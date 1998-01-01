Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет

, 8:24 503

Стратегические преимущества при размещении средств ПВО на Итрупе, Кунашире и Шикотане оценило издание Japan Business Press.

Фото: www.globallookpress.com

Курильские острова являются идеальным местом для размещения американских ракет, «пофантазировало» японское издание Japan Business Press. По мнению автора статьи, средства ПВО, размещенные на четырех островах Курильской гряды, могли бы защитить Японию и США от угрозы, исходящей от Северной Кореи. И наиболее удачным для этих целей называют остров Итуруп. В таком случае заодно окажется блокированной и база российского Тихоокеанского флота в порту Владивостока.

Читайте также

«Мы должны это сделать» — итоги переговоров Путина и Абэ в Москве

Кроме того, в случае размещения ракет на Курилах, Вашингтон получил бы возможность отслеживать пуски российских ракет, осуществляемые из Охотского моря.

Однако при этом обозреватель считает, что Россия не передаст Южные Курилы Японии, поскольку они обладают важной стратегической ценностью, пишет ФАН.

После Второй мировой войны мирный договор между Советским Союзом и Японией так и не был подписан, и Токио продолжает считать южные острова Курильской гряды — Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу мелких островов Хабомаи — своими «северными территориями», несмотря на то, что по итогам войны они перешли СССР.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по данным опросов, 88% населения Японии не верят, что нынешний премьер-министр страны Синдзо Абэ сумеет разрешить территориальный спор с Россией.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:57
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России
8:53
Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году
8:47
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях
8:38
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
8:31
Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали
8:24
Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет
8:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в Париже
8:07
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
7:58
Барановская оценила шансы Аршавина на возвращение в семью
7:53
Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год
7:49
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста
7:42
Видео: Почему каждому туристу стоит посетить Кунсткамеру в Петербурге
7:34
«Стройные лани»: фото целующихся Брежневой и Перминовой взбудоражило Instagram
7:29
Лайфхак: как проверить качество залежавшихся в холодильнике куриных яиц
7:21
Анфиса Чехова откровенно рассказала о постельных сценах в кино — видео
7:15
В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты
7:10
Видео с места взрыва у торгового центра на юго-западе США
7:01
Возможная внебрачная дочь Евгения Осина вступила в битву за наследство
6:50
Россиян могут освободить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
6:34
«Что будет 23 февраля?» — Мадуро рассказал о будущем Гуайдо

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

3 февраля

Большинство японцев не верят, что Синдзо Абэ решит вопрос с Курилами

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама