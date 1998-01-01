Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет

Курильские острова являются идеальным местом для размещения американских ракет, «пофантазировало» японское издание Japan Business Press. По мнению автора статьи, средства ПВО, размещенные на четырех островах Курильской гряды, могли бы защитить Японию и США от угрозы, исходящей от Северной Кореи. И наиболее удачным для этих целей называют остров Итуруп. В таком случае заодно окажется блокированной и база российского Тихоокеанского флота в порту Владивостока.

Кроме того, в случае размещения ракет на Курилах, Вашингтон получил бы возможность отслеживать пуски российских ракет, осуществляемые из Охотского моря.

Однако при этом обозреватель считает, что Россия не передаст Южные Курилы Японии, поскольку они обладают важной стратегической ценностью, пишет ФАН.

После Второй мировой войны мирный договор между Советским Союзом и Японией так и не был подписан, и Токио продолжает считать южные острова Курильской гряды — Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу мелких островов Хабомаи — своими «северными территориями», несмотря на то, что по итогам войны они перешли СССР.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по данным опросов, 88% населения Японии не верят, что нынешний премьер-министр страны Синдзо Абэ сумеет разрешить территориальный спор с Россией.