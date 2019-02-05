Сергей Лавров назвал условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров на лекции в Душанбе заявил, что первый шаг в урегулировании российско-японских отношений должна сделать Япония. По словам министра, начать стоит с признания итогов Второй Мировой и суверенитета России над Курильскими островами. Заявление Лаврова передает РИА Новости.

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Лидеры двух стран уже поручили своим дипломатическим ведомствам ускорить переговоры по мирному договору, который положит конец неопределенности в российско-японских отношениях.

— К сожалению, первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами, — комментирует будущее договора Сергей Лавров.

В настоящее время глава российского внешнеполитического ведомства находится в Таджикистане с официальным визитом. Кроме встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном, он выступил с лекцией и посетил несколько памятных мест.

По окончании Второй Мировой между СССР и Японией не был подписан мирный договор, что сильно усложняет внешнюю политику России — правопреемницы Советского Союза. Главный вопрос в российско-японских отношениях — суверенитет над четырьмя островами Курильской гряды. Япония претендует на них, ссылаясь на трактат 1885 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что японцы считают южные Курилы лучшим местом для американских ракет.