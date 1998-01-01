Молодежи могут запретить пользоваться услугами каршеринга в России

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С инициативой выступил депутат ЗакСобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с призывом запретить лицам моложе 25 лет пользоваться услугами каршеринга, сообщает News.ru.

Парламентарий считает, что минимальный возраст водителя нужно установить не ниже 25 лет. А необходимый для использования услуги водительский стаж должен быть не менее трех лет.

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что данная инициатива нуждается в действиях со стороны регулятора.

— Это отличная идея, потому что на рынке используются различные инструменты для конкурентной борьбы. Условно говоря, компании пытаются за счет снижения ограничений увеличить поток клиентов. Что в итоге приводит к высокой аварийности. Конечно же, должен быть порог входа как по опыту, так и по возрасту, — сказал Шкуматов.

Более крупные компании-операторы каршеринга устанавливают правила пользования услугами по собственному усмотрению. Как правило, это возраст от 21 года и стаж за рулем от двух лет. Новые игроки на рынке, чтобы привлечь максимальное количество пользователей, вообще не вводят никаких ограничений и требований.

Ранее Пятый канал сообщал, что машины каршеринга в 2019 могут оснастить скрытыми камерами. Компании, предоставляющие автомобили для краткосрочной аренды обеспокоены участившимися случаями воровства со стороны клиентов.

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