Машины каршеринга в 2019 могут оснастить скрытыми камерами

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Компании, предоставляющие автомобили для краткосрочной аренды обеспокоены участившимися случаями воровства со стороны клиентов.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Российский каршеринговый автопарк планируют оборудовать камерами скрытого видеонаблюдения до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Такой шаг продиктован регулярными случаями воровства из салонов авто и порчи имущества. Один из столичных сервисов по краткосрочной аренде машин понес убытки, после того как недобросовестные клиенты украли 18 тысяч литров омывающей жидкости, более двух тысяч щеток для очистки снега, а также десяток ковриков, магнитол и даже рулей.

Ранее Пятый канал рассказывал про лучшие мобильные приложения для каршеринга.

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