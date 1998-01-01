Водитель автобуса, опрокинувшегося в кювет под Калугой, арестован

Водитель пассажирского автобуса, опрокинувшегося в кювет на трассе Калуга — Вязьма, арестован Калужским районным судом на два месяца — до 2 апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

47-летний водитель в момент аварии был трезв. Согласно данным, содержащимся в базе МВД России, мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2018 году. Помимо этого, в рамках расследования назначена экспертиза технического осмотра транспортного средства. Его подлинность вызывает сомнения у следователей.

По факту аварии, произошедшей 3 февраля, возбуждено два уголовных дела — по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Трагедия унесла жизни семи человек, трое из которых — дети. Похороны погибших в ДТП жителей Смоленской области прошли во вторник, 5 февраля, в Ярцевском районе, сообщает РИА Новости.

— Похороны прошли, перед ними прошло отпевание. Все закончилось. Пять семей простились со своими родными , — сказал агентству глава района Владимир Макаров.

Ранее Пятый канал сообщал, что в больницах до сих пор остаются 17 пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой.