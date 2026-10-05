В Хабаровске кроссовер сбил двух детей: за рулем был 17-летний подросток
На Дальнем Востоке произошли две крупные автоаварии.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Стали известный подробности ДТП в Находке
В Находке седан столкнулся с внедорожником — два человека погибли. По предварительным сведениям, на перекрестке иномарка не уступила дорогу и на полном ходу врезалась во вторую машину. От удара оба автомобиля превратились в груду металла.
А в Хабаровске кроссовер сбил двух детей на обочине. Один из них погиб на месте. Момент ДТП попал на видео. Машина в глубоком заносе вылетела с дороги и боком ударила по пешеходам. Все произошло из-за того, что иномарка врезалась в другое авто при обгоне, и водитель потерял управление. Позже выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток.
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