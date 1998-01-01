В больницах до сих пор остаются 17 пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой

Следствие просит суд арестовать владельца компании, которой принадлежал автобус, перевернувшийся 3 февраля на трассе в Калужской области. Эта трагедия унесла жизни семи человек, среди них трое детей. Еще 17 пассажиров злополучного рейса пока остаются в больницах.

Школьники ехали на танцевальный конкурс. По дороге в Калугу машина вылетела в кювет. Десятки людей оказались зажаты и заблокированы в салоне. Выяснилось, что автобусу, которому доверили самое дорогое — перевозку детей, уже 30 лет. И подлинность талона о прохождении последнего техосмотра вызывает у специалистов большие сомнения. Подробности в видеосюжете.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 9 часов утра в воскресенье, 3 февраля. Пятый канал публиковал список пострадавших в этом страшном ДТП.