Кабмин отправил в отставку главу Ростуризма

Правительство РФ отправило в отставку главу Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщает РИА Новости.

Решение было принято во вторник, 5 февраля. На совещании в Кабмине обратили внимание на необходимость правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять средствами при развитии туризма в России.

Аппарату правительства поручено подготовить предложения по кадровому усилению работы в этом направлении.

Олег Сафонов возглавил Федеральное агентство по туризму в мае 2014 года. О дальнейших планах бывшего главы не сообщается. По словам источника агентства, Олег Сафонов принял решение уйти из ведомства.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития. Мера была принята в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма.