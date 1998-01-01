Сергей Шнуров опубликовал фото с таинственной незнакомкой

Сергей Шнуров поделился с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с неизвестной девушкой. Лица незнакомки не видно, под фото отсутствует надпись.

Судя по геолокации, понятно, что лидер группировки «Ленинград» находится в Марракеше.

Поклонники тут же засыпали Шнурова вопросами о том, кто эта таинственная незнакомка на фото.

— Кто она?)

— Да вы франт, Сереженька😂😂😍фотка 🔥

— Загулял ты, затянуло…

— Да, если мужик женится так быстро после большой любви, то — это не любовь была совсем, — написали подписчики.

Instagram @shnurovs

Ранее Пятый канал рассказывал о тайной свадьбе Сергея Шнурова после развода с Матильдой. Известно лишь, что бракосочетание состоялось во Дворце на Английской набережной в Петербурге.