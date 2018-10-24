Милонов пообещал «расчехлить секиру» перед петербургскими геями

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов намерен прибегнуть к самым решительным мерам в борьбе с геями, к которым наиболее толерантно относятся в Северной столице по данным опроса, проведенного Zoom Market.

Парламентарий завил НСН, что после его отъезда на службу в Москву ситуация с сексуальными меньшинствами в городе на Неве вышла из-под контроля.

— <…> город остался один на один с армией содомского Мордора, ведомой любителями и проповедниками либеральных идей <…> Что же, придется мне поднажать, расчехлить секиру традиционализма в родном городе и отрубить этой гидре ее головы, — заявил знаменитый гееборец.

Заявление депутата прозвучало на фоне результатов исследования, которое показало, что Петербург является самым толерантным к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации российским городом.

Осенью 2018 года Виталий Милонов специально приехал в родной Петербург, чтобы сорвать кинофестиваль ЛГБТ-сообщества.