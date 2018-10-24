Милонов пообещал «расчехлить секиру» перед петербургскими геями

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов намерен прибегнуть к самым решительным мерам в борьбе с геями, к которым наиболее толерантно относятся в Северной столице по данным опроса, проведенного Zoom Market.
Парламентарий завил НСН, что после его отъезда на службу в Москву ситуация с сексуальными меньшинствами в городе на Неве вышла из-под контроля.
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Заявление депутата прозвучало на фоне результатов исследования, которое показало, что Петербург является самым толерантным к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации российским городом.
Осенью 2018 года Виталий Милонов специально приехал в родной Петербург, чтобы сорвать кинофестиваль ЛГБТ-сообщества.