Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

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Кристина Порошина
Кристина Порошина Срочная новость 39 0

Также были нанесены удары по другим гражданским транспортным средствам в разных местах республики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Егор Кильдибеков; 5-tv.ru

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В результате атаки на автобус в Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на своем канале в мессенджере МАКС.

Транспортное средство совершало рейс по маршруту «Петровка — Луганск». По предварительным данным, в результате удара погибли пять человек, и еще 13 получили ранения. Среди пострадавших есть двое подростков 15 и 17 лет. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ЛНР.

Кроме того, противник нанес удар по «Газели», которая ехала по дороге Ребриково — Ровеньки. В результате этого удара погибло двое мужчин. Также ВСУ атаковали город Алчевск. Удар был нанесен по микроавтобусу, который находился недалеко от автовокзала. В этом происшествии пострадал 38-летний мужчина.

«Это очередное проявление нацизма кровавого киевского режима. Циничное и бесчеловечное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак», — отметил Пасечник.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее в Адыгейске под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал логистический центр компании Ozon. Сотрудники были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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