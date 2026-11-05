Размазала по стенке: Куртукова жестко ответила Пелагее на критику «Матушки»

Татьяна Куртукова ответила на критику своего хита «Матушка»

Певица Татьяна Куртукова прокомментировала высказывание коллеги Пелагеи, которая назвала ее композицию «Матушка» псевдонародной. Исполнительница хита не стала вступать в полемику и напомнила о праве каждого человека иметь собственное мнение.

«Я думаю, что каждый имеет право на свое мнение и Пелагея тоже», — заявила Куртукова корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

Поводом для вопроса стало недавнее высказывание Пелагеи. В подкасте Стаса Ярушина артистка заявила, что «Матушка» — не народная песня, а авторская композиция, написанная в псевдонародном стиле. По ее мнению, граница между настоящим фольклором и стилизацией определяется музыкальным вкусом слушателя.

Куртукова не стала подробно разбирать замечание коллеги и ограничилась коротким ответом. При этом сама исполнительница прежде рассказывала, что поначалу с осторожностью относилась к песням, в которых народные мотивы соединяются с современной музыкой. Артистка объясняла это профессиональным воспитанием: ее учили бережно обращаться с фольклорным материалом и сохранять его в первозданном виде. Поэтому предложение записать композицию в подобной стилистике поначалу вызывало у нее сомнения.

«Матушка» вышла в 2022 году, однако широкую известность получила позднее — после появления новой аранжировки. Постепенно песня стала одним из самых узнаваемых хитов певицы и вышла далеко за пределы российской аудитории. Композиция звучала в опубликованном правительством Индии ролике со встречи премьер-министра Нарендры Моди и президента России Владимира Путина перед саммитом БРИКС в Нью-Дели. На «Алых парусах — 2026» под нее водили хороводы иностранные выпускники, а на Петербургском международном экономическом форуме африканский исполнитель Нельсон Кумага спел «Матушку».

Ранее Куртукова говорила, что неожиданную популярность песни воспринимает как чудо. По ее словам, композиция долгое время существовала отдельно от широкого внимания публики, а затем пришло ее время. Певица также отмечала, что интерес к народной культуре и поиск собственных корней помогли слушателям обратить внимание на музыку в стиле Neo Folk.

При этом исполнительница не считает, что популярность композиции можно объяснить исключительно модой на фольклор. В разговоре о музыкальных предпочтениях она подчеркнула, что песни прежде всего должны вызывать эмоциональный отклик. Куртукова призналась, что ей хотелось бы видеть больше хитов, которые не теряют актуальности десятилетиями, несмотря на огромное количество музыкальных релизов, выходящих каждую неделю.

До этого Куртукова также заявляла о готовности представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», если получит соответствующее предложение. При этом певица подчеркивала, что подобное участие предполагает большую ответственность перед страной.

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