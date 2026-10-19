Спрятались от страха: восемь породистых собак погибли в пожаре в Москве

Восемь породистых собак погибли в пожаре в Москве

Восемь породистых собак погибли в пожаре в одной из квартир Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на севере столицы в районе Марьиной Рощи, по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 3. Хозяйка квартиры занималась разведением щенков породы ши-тцу. В момент происшествия в помещении находилось 12 животных в возрасте от четырех до 11 месяцев. Выжить удалось лишь четверым собакам.

Пламя вспыхнуло, когда женщина включила в розетку пылесос. Огонь быстро распространился по всей квартире. Заводчица пыталась спасти своих питомцев, но те слишком сильно испугались. От страха они разбежались и спрятались в разных комнатах.

Сама женщина не пострадала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что троих новорожденных котят выбросили из окна восьмого этажа. Инцидент произошел в городе Энгельс Саратовской области. Все случилось на глазах у прохожих.

По словам местных жителей, подобное уже происходило. Год назад из этой же квартиры выбросили кошку и кота. Последний умер не сразу. Животное некоторое время мучилось на глазах у маленьких детей. Один из жильцов отвез его в ветеринарную клинику, но спасти кота не удалось — он умер примерно через два часа.

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