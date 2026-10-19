«Мои девчонки выросли осознанными»: Галустян боялся реакции детей на развод, но дочери удивили его ответом

Дочери Галустяна спокойно отнеслись к разводу родителей

Дочери юмориста Михаила Галустяна спокойно отнеслись к разводу родителей. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии.

По словам шоумена, он вместе с бывшей женой Викторией Штефанец подробно объяснили девочкам свое решение расстаться.

«Они же взрослые девчонки, у них не было такого: «Это как так-то?» Они сказали: «Понятно». Мы им объяснили все. Они говорят: «Мы понимаем. Мы все равно вас любим», — рассказал артист.

Когда Галустян спросил, как они отнесутся к появлению в его жизни другой женщины, дочери ответили, что это его личное дело.

«Ну, папа, это твое дело, ты же имеешь право любить. Для нас главное, чтобы вы были счастливыми», — пересказал реакцию дочерей юморист.

Шоумен также переживал, что из-за его известности девочки могут столкнуться с неприятными разговорами среди сверстников. Он предупредил их, что в СМИ могут исказить информацию о семье, и посоветовал не бояться объяснять ситуацию, если у кого-то возникнут вопросы.

Однако, по словам артиста, опасения не оправдались. Дочери рассказали, что никто из сверстников не обсуждал развод и не задавал им неприятных вопросов.

Галустян заявил, что рад зрелому отношению детей к этой ситуации и умению самостоятельно делать выводы.

«Мои девчонки выросли осознанными, умеющими думать критически», — сказал артист.

Галустян был женат на Виктории Штефанец с 2007 года. В браке у пары родились две дочери — Эстелла и Элина. В апреле 2025 года супруги объявили о расставании после 18 лет совместной жизни. По словам шоумена, они разошлись без обид и претензий.

Позже Михаил начал встречаться с визажисткой Лилией Киосе, с которой познакомился на съемках. В июне 2026 года они поженились.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист сыграл свадьбу с новой возлюбленной за день до ее дня рождения.

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