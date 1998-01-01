Госдеп усомнился в опасности для США российской системы «Посейдон»

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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в сообщениях о серьезной угрозе для США со стороны российской системы «Посейдон».

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Госсекретарь по контролю над вооружениями и международной безопасности США Андреа Томпсон выразила сомнения относительно опасности для американских граждан оружия «Судного дня» — российской океанской многоцелевой системы «Посейдон», сообщает URA.RU.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что у Соединенных Штатов достаточно сильная армия.

— У нас сильнейшая армия, у меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным, — цитирует Андреа Томпсон агентство ТАСС.

Госсекретарь отметила, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал продолжить работу над созданием новейшей системы противоракетной обороны.

Новейший подводный комплекс «Посейдон» был продемонстрирован Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному Собранию в марте 2018 года. Тогда он имел рабочее название «Статус-6».

По итогам всенародного конкурса на лучшее название новых образцов российского оружия, который проводился Министерством обороны России, подводный беспилотник получил свое название «Посейдон». Основным преимуществом системы, по словам военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

Беспилотники «Посейдон», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят, в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Ранее Пятый канал публиковал видео испытаний атомного подводного беспилотника «Посейдон».

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