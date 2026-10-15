Память военкора «Известий» Александра Федорчака почтили в Крыму

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Цветы к мемориалу возложили участника форума. Он проходит в университете, где учился журналист.

Фото, видео: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419; 5-tv.ru

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В Крыму почтили память военкора «Известий» Александра Федорчака.

Цветы к мемориалу возложили участники форума «Журналистика в период спецоперации». Он проходит в Крымском федеральном университете, где учился Саша. Два года назад он сам был среди выступающих, делился своим опытом. Теперь в качестве гостей пригласили его родителей.

«Вуз, который чтит его память, — это самое главное. Форум уже второй раз начинается с минуты памяти, со слов его коллег и руководителей о том, что помнят своего выпускника, героически ушедшего. Для нас это главное. С тяжестью в сердце мы обязаны участвовать в этих мероприятиях. Спасибо, что нас приглашают», — сказал отец Александра Федорчака Сергей Федорчак.

Александр Федорчак погиб во время работы в зоне СВО. Он стал жертвой обстрела со стороны боевиков. Саша снимал репортажи о действиях наших военных в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Ему было 28 лет.

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