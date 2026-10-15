Зарождение волшебного мира: Netflix показал первый трейлер новых «Хроник Нарнии»

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 15 0

В киноленте снялись Дэниел Крейг и Мэрил Стрип.

Трейлер новых Хроник Нарнии: что известно о фильме — актеры

Фото: Кадр из х/ф «Нарния: Племянник чародея ». реж.: Грета Гервиг, 2027 г.

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Netflix показал первый трейлер новых «Хроник Нарнии»

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер экранизации произведения Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии: Племянник чародея». Созданием фильма занимается режиссер и сценарист Грета Гервиг, снявшая фильмы «Барби», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Промо-ролик знакомит зрителей с началом волшебной истории, разворачивающейся задолго до событий с участием семейства Певенси из оригинальной серии фильмов.

Под композицию Stairway to Heaven рок-группы Led Zeppelin показано, как герои используют зачарованные кольца для перемещения между мирами через волшебный лес и наблюдают создание Нарнии.

Главных героев, Дигори Кирка и Полли Пламмер из Англии начала XX века, сыграли Дэвид Маккенна и Беатрис Кэмпбелл.

Образ чародея Эндрю воплотил Дэниел Крейг, а роль Джадис, будущей Белой Колдуньи, исполнила Эмма Маки.

В проекте также задействованы Мэрил Стрип, Кэри Маллиган, Киаран Хайндс, Кобна Холдбрук-Смит, Дениз Гоф и Сьюзен Вокома.

Проект станет первой кинематографической адаптацией книги 1955 года.

Международный кинорелиз картины запланирован на 12 февраля 2027 года, а премьера в онлайн-кинотеатре состоится 2 апреля того же года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Зарождение волшебного мира: Netflix показал первый трейлер новых «Хроник Нарнии»

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