Видео: Серьезный пожар произошел у автовокзала в Челябинске

Серьезный пожар произошел недалеко от автовокзала «Северные ворота» в Челябинске, 7 февраля, сообщают местные СМИ.

По информации портала 74.ru, возгорание произошло в одном из торговых павильонов, расположенных напротив вокзала. Кроме этого, как рассказали журналистам очевидцы, от огня пострадали еще один магазин и кафе.

На кадрах, появившихся в сети с места пожара, видно, что павильоны выгорели почти полностью. Сведений о пострадавших и причине возгорания пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что 6 февраля при пожаре в частном доме в Хабаровском крае погибли трое детей.